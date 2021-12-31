На Харьковщине водители авто не хотели пропускать скорую, которая везла ребенка в больницу. Видео

В четверг, 30 декабря, в Харьковской области водители не хотели пропускать карету скорой медицинской помощи, которая везла ребенка в больницу. Объезжать нарушителей ПДД ей пришлось по встречной полосе движения.

О неприятном инциденте сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook. Там напомнили водителям, что специализированным авто, которые двигаются со звуковыми и световыми сигналами, всегда необходимо отдавать предпочтение в движении (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации Центр экстренной медицинской помощи, инцидент произошел в городе Балаклея. Также сообщается, что "скорая" везла в больницу 11-летнего ребенка с диагнозом аппендицит.

Видео дня

На видео видно, что у водителя желтого фургона, который ехал перед "скорой", было достаточной места справа, чтобы перестроиться и уступить дорогу. Однако по каким-то причинам он не стал этого делать.

Отметим, что согласно ПДД все участники дорожного движения, как водители, так и пешеходы, обязаны предоставлять преимущество в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охране, полиции и остальному спецтранспорту с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Напомним, в Киеве возле Южного железнодорожного вокзала две легковушки заблокировали выезд автомобилю скорой помощи. На опубликованном фото показано, что автомобили, не только перекрыли выезд "скорой", но и были припаркованы в непосредственной близости с остановкой общественного транспорта.