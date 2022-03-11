На Харьковщине в результате вражеского авиаудара погибла депутат Балаклейского горсовета. Фото

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В Харьковской области в результате вражеского авиаудара погибла депутат Балаклейского горсовета Марина Осипенко. Атака российских оккупантов произошла в селе Милова вечером в четверг, 10 марта.

Осипенко была депутатом Балаклейского городского совета от Блока Светличной "Вместе!". Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

"Мы потеряли настоящую патриотку, яркую личность и замечательного человека – под завалами разрушенного жилого дома погибла наша коллега […] Марина Осипенко ", – отметили там.

В пресс-службе также выразили соболезнования родным, близким и друзьям женщины.

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Напомним, чемпион Украины по кикбоксингу и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонок погиб в Чернигове после обстрела российских войск. 22-летний атлет защищал родной город в составе территориальной обороны и в момент авиаудара находился в местной школе №14.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 марта, ушел из жизни украинский актер и телеведущий Паша Ли. Парень погиб во время бомбежки российскими орками Ирпеня. После начавшейся РФ войны против Украины артист добровольно пополнил ряды ВСУ.

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