На Харьковщине в результате обстрелов оккупантов погибли 209 человек, в том числе пятеро детей

В Харьковской области за 11 дней войны от ранений во время артобстрелов российских военных и боевых действий погибли 209 человек. Среди них 133 гражданских, в том числе пятеро детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области. Также вследствие действий оккупантов погибли 76 украинских защитников.

В частности, 41 военный Вооруженных сил Украины, 4 полицейских, 8 нацгвардейцев, 4 сотрудника Государственной пограничной службы, 4 – Харьковского национального университета воздушных сил, 1 – Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны.

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Кроме того, ранения во время артобстрелов получили 443 человека, из которых 319 – мирные жители.

В то же время, с начала вторжения российских войск в Харьковской области полиция в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержала 12 российских военнослужащих, 2 пособника ДРГ, 2 подозреваемых в умышленном убийстве, а также 4 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.

Оккупанты продолжают наносить удары по Харьковской области. Центр города Изюм уже практически уничтожен.

Также OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты ночью снова обстреляли Харьков, били по детским садам и многоэтажкам.