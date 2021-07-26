На Харьковщине в этом году отремонтируют дорогу в санаторий 'Березовские минеральные воды'

В Харьковской области в 2021 году дорожники отремонтируют трассу Т-21-12 Пересечное – Березовское – /М-03/ с подъездом к санаторию "Березовские минеральные воды". Общая протяженность участка, на котором запланирован ремонт, составляет 6,9 км.

Как сообщает областная Служба автомобильных дорог, уже начались подготовительные работы. Дорожники разрыхляют старое асфальтобетонное покрытие, проводят земляные работы, а также вырубку поросли.

"В планах, кроме выполнения работ по основному проезду, восстановить и укрепить обочины, примыкания и съезды, очистить полосу отвода от поросли, нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки", – говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Видео дня

Ремонт выполняется в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Подрядная организация – ООО "Славдорстрой".

Березовские минеральные воды (Берминводы) – бальнеологический, преимущественно питьевой, курорт, расположенный в 25 км к западу от Харькова. Является одним из старейших подобных европейских курортов.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году по всей Украине будут отремонтированы и построены 6500 км дорог европейского качества и 150 мостов.