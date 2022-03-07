На Харьковщине уничтожили еще один вертолет российских оккупантов: обломки разлетелись вокруг. Видео

В Харьковской области военные ВСУ сбили еще один вертолет противника. Всего на 6 марта было уничтожено почти 50 российских вертолетов на территории Украины. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

Соответствующая запись появилась на белорусском Telegram-канале "БАСТА".

Кремлевские захватчики продолжают наступление по всем направлениям. Но украинская армия держит оборону и наносит оккупантам большие потери. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter 6 марта.

Соответствующую информацию подтвердило Министерство обороны. В сообщении, опубликованном утром 7 марта в Facebook-сообществе, отмечено: "Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения". Также сказано, что оккупанты продолжают сдаваться в плен.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что кремлевские войска наносят ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и мирному населению.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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