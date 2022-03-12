На Харьковщине украинские защитники захватили российский модуль комплекса 'Барнаул-Т' для ПВО. Фото

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В Харьковской области украинские защитники захватили у российских оккупантов модуль комплекса "Барнаул-Т". Он предназначен для обеспечения работы подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Фото трофея опубликовали в Telegram-канале "Х***ый Харьков". Судя по кадрам, был захвачен модуль разведки и управления 9С932-1 на гусеничном шасси.

Оккупанты также бросили свои сухпайки и оружие.

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Комплекс "Барнаул-Т" проводит разведку воздушных целей и может принимать информацию от сопряженных систем обнаружения. Он выдает данные о траектории целей, формирует сценарий действий для зенитных подразделений и распределяет цели на каждом уровне управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные уничтожили российскую систему радиоэлектронной борьбы в Киевской области. Очередной ущерб оккупантам нанес Bayraktar.

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