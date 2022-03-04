На Харьковщине украинские военные задержали вражеского корректировщика огня
Украинские военнослужащие Харьковского пограничного отряда задержали корректировщика огня противника. Он был передан представителям Службы безопасности Украины.
Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов на своем канале в Telegram в четверг, 4 марта. По словам чиновника, украинские защитники остановили подозрительный автомобиль на одном из блокпостов.
В машине было обнаружено оружие, квадрокоптер и большое количество наличных денег. Данные телефона задержанного свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушкой".
Цель своего пребывания в районе блокпоста злоумышленник объяснить не смог.
"Это только один пример из ежедневной работы наших пограничников. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь. И каждый такой поступок украинских патриотов приближает нас к победе", – написал Синегубов.
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