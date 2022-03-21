На Харьковщине российская ракета прилетела просто в дом местных жителей. Видео

Российские оккупанты в очередной раз выпустили ракету по мирным жителем Украины. В Харьковской области она попала прямо в одну из квартир.

Инцидент произошел в населенном пункте Дергачи. Соответствующее видео последствий опубликовал Telegram-канал "Труха Харьков" в воскресенье, 20 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что ракета попала в помещение кухни и застряла в кухонном шкафу возле печки. Как сообщается речь идет про реактивную систему залпового огня "Ураган".

Видео дня

На видео также показано разрушения в квартире.

Напомним, что Вооруженные силы Украины отбили у российских оккупантов город Дергачи. Наши военнослужащие теперь полностью контролируют этот населенный пункт. В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что "там уже продолжительное время ведутся активные бои".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в Киеве в Подольском районе прогремели взрывы. Предварительно, из-за ракетных ударов российских оккупантов повреждены несколько домов и торговый центр, погиб один человек.

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