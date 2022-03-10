На Харьковщине погибла 25-летняя защитница Украины, служившая медиком. Фото

Во время боевых действий в Харьковской области от рук врага погибла младший сержант Наталья Оксентюк. Она была старшим боевым медиком в пехотном подразделении.

О гибели военнослужащей сообщили на официальной странице 93 ОМБр Холодный Яр в Facebook. В бригаде уточнили, что трагедия произошла 8 марта.

Наталья родилась в 1997 году, в мае ей должно было исполниться 25 лет. До службы в армии девушка училась на медсестру в Днепровском базовом медицинском колледже, затем работала гражданским медиком в Покровске Донецкой области.

Пришла служить в 93 бригаду в 2020 году во время ротации на Луганщину – там она спасала раненых возле Новотошковского. После этого Наталья Оксентюк прошла еще одну ротацию в районе Старогнатовки. В прошлом году девушка окончила курсы боевого медика.

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Когда началось российское вторжение, девушка находилась в учебном центре – овладевала курсом уже старшего боевого медика.

"Наша малая! Золотая девушка. Я не могу поверить! Она всегда приходила на помощь. Когда были на батальоне, она могла приготовить поесть, чтобы ребят накормить: то пирожки жарили, то печенье пекли. Заботилась о побратимах. Хорошая была девушка. Могла и громыхнуть, если надо. Особенно, когда учила бойцов такмеду. А вообще была спокойная, тихая", – вспоминает подруга и сослуживица Оксана.

По ее словам, Наталья так и не смогла доучиться. Из-за российской агрессии ее отправили обратно в бригаду. "Знаю, что враг обстреливал ее учебный центр. Мы тогда созванивались, и она сказала, что с ней все хорошо. А вчера ее не стало", – добавила Оксана.

В бригаде выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей: "Мы разделяем с ними свою печаль и боль. Вечная память тебе, девочка!"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области российские оккупанты убили бабушку с внучкой. Тела невинных жертв нашли в поселке Донец. Также в сети показали маленьких жертв российского вторжения, попавших в больницы Харьковщины после прихода российских "освободителей".

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