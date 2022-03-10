На Харьковщине под обстрел оккупантов попал жилой дом: погибли две женщины и двое детей. Фото и видео

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Российские оккупанты ночью 10 марта обстреляли жилые дома в Харьковской области. В частности, под удар попало село Слобожанское.

Об этом сообщает ГСЧС. В результате попадания в частный дом погибли 4 человека – две женщины и двое детей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"В результате разрушения здания под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что пятилетней девочке удалось выжить, ее госпитализировали.

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Кроме того, в ГСЧС уточнили, что под обстрел также попали торгово-развлекательный центр в Харькове.

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