На Харьковщине под обстрел оккупантов попал экопарк: девять оленей погибли, 20 сбежали в лес. Видео

Из-за террористических действий российский военных пострадал экопарк Фельдмана в Харьковской области. В результате обстрелов здесь погибли 9 оленей, еще 20 сбежали в лес.

В настоящее время более 4 тысяч животных в зоопарке остаются в опасности. Об этом сообщили на официальном Instagram-странице этой организации. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте новость до конца)

Сотрудники заверили, что олени могут выжить в лесу без посторонней помощи. Но они просят охотников не трогать животных и не стрелять в них. "В нынешних тяжелых условиях мы все должны оставаться людьми, помогать друг другу, относиться с пониманием к сложившимся обстоятельствам. Дайте нашим оленям жить!", – говорится в сообщении.

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