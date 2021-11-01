На Харьковщине по программе Зеленского отстроили разрушенную дорогу между 7 населенными пунктами

На дороге в Ольховской ОТГ Харьковской области впервые за 40 лет был проведен капитальный ремонт в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В результате, вместо разрушенной большегрузным транспортом дороги, 7 населенных пунктов были соединены практически новой магистралью с усиленной основой и качественным дорожным покрытием.

Об этом сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации. Восстановленная дорога называется "подъезд к поселку Элитное", но на самом деле, как объяснили в ОГА, она проходит через 7 населенных пунктов и служит основным маршрутом, связывающим Ольховскую ОТГ с Харьковом.

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До начала работ по программе "Большая стройка" дорога находилась в катастрофическом состоянии из-за отсутствия в течение сорока лет капитального ремонта, а также интенсивного движения большегрузного транспорта, перевозящего песок из карьера возле села Сороковка.

"Здесь было сделано 13,5 км фактически новой дороги. Ведь заменена и основа, и покрытие, полностью обновлено освещение дороги, автопавильоны и т.д.", – сообщил руководитель Харьковской ОГА Александр Скакун.

Срок гарантии на основу дороги составляет 10 лет, на верхнее покрытие – 5 лет.

В следующем году планируется продолжение ремонта дорог в Ольховской ОТГ. В частности, должен быть восстановлен участок между Ольховкой и Малой Роганью.

Всего в области в 2021 году было отремонтировано 19 местных дорог.

Напомним, по плану программы Владимира Зеленского "Большая стройка", в 2021 году во всех регионах Украины должно быть отремонтировано и построено 2000 км местных дорог, а также 4500 км дорог государственного значения.