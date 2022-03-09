На Харьковщине оккупанты убили бабушку и ее внучку: тела нашли под завалами. Фото

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В поселке Донец Харьковской области российские оккупанты обстреляли жилой сектор. Вследствие обстрела погибли жительница поселка и ее маленькая внучка.

Об этом сообщает Телеграм-канал Труха Харьков.

Бабушка и девочка погибли под завалами дома, полностью разрушенного российскими оккупантами.

"Донец, Харковская область. Оккупанты убили девочку и ее бабушку. Сотрудники ГСНС нашли их тела под развалинами дома", - сообщили администраторы харьковского паблика.

Они также показали страшные фото еще двух жертв развязанной Путиным войны в Украине.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети показали маленьких жертв российского вторжения, попавших в больницы Харьковщины после прихода российских "миротворцев".

Также появились фото разбомбленного сегодня оккупантами роддома в Мариуполе.