На Харьковщине на АЗС прогремел мощный взрыв, пламя охватило два авто. Фото и видео

На трассе Киев-Харьков-Довжанский около села Рай-Оленовка Холодногорского района Харьковской области произошел взрыв, а затем пожар на заправке. Происшествие случилось в четверг, 28 октября, около 5:30 утра.

По предварительной информации, причиной ЧП стала разгерметизация подземной емкости с газом. Ее объем около 18 кубических метров, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Огонь распространился и охватил два грузовых автомобиля. На место прибыли спасатели, чтобы ликвидировать пожар. К тушению привлекли 40 человек и 9 единиц техники. Пожар локализовали в 5:48 на площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших в ЧП нет.

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