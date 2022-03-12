На Харьковщине авиабомба российских оккупантов попала в дом: под завалами нашли тела пяти человек. Фото

В результате авиаудара российских оккупантов по поселку Слобожанское Харьковской области погибли минимум пять человек, в том числе и двое детей. Их тела достали из-под завалов.

Об этом сообщает ГСЧС. В ведомстве уточнили, что авиабомба попал в двухэтажный жилой дом еще в ночь с 9 на 10 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о доме на улице Центральной. Поисковые работы длились 10 и 11 марта.

"Из-под завалов достали тела пяти человек: женщины (45-47 лет), женщины (35-37 лет), мужчины (до 40 лет) и двое детей возрастом 12-14 лет", – отметили спасатели.

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