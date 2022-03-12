На границе с Молдовой поймали украинца, комиссованного из-за 'беременности'

Сотрудники Госпогранслужбы задержали на пункте пропуска "Могилев-Подольский" 53-летнего мужчину, который вопреки законам военного времени пытался покинуть Украину. В его документах силовики обнаружили занятную запись: он был якобы снят с воинского учета, поскольку "тяжело перенес процесс вынашивания ребенка и роды".

Об этом сообщили на сайте ведомства. Согласно указанной дате снятия с учета, украинец "произвел на свет потомство" в прошлом году.

"Задержанный путешественник был передан в полицию, которая должна разобраться в причине столь неординарного события: ошибка или обычное использование поддельных документов. За последнее Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы", – указано в сообщении.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 8 марта пограничники на Закарпатье поздравили с Международным женским днем пассажиров маршрутки, которая вывозила мужчин призывного возраста в Польшу. Всем 12 мужчинам было торжественно вручено по тюльпану.

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