Репост, огромная помощь.

На фронте снова обострение, вчера ранен воин, позавчера – пять раненых. За неделю ранено более 10 бойцов и двое погибших.

На фронт нужна помощь, очень нужны квадрокоптеры! Вражеские беспилотники сбрасывают мины-гранаты на наши позиции. Круглосуточно обстреливают наши подразделения.

Три подразделения нуждаются в беспилотниках.

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Прошу помочь. Квадрокоптер Аутел сейчас стоит 56 тыс.

В октябре я отправила на фронт квадрокоптер Мавик, два планшета, отправила почти 100 кг посылок, много лекарств, купила сварочный аппарат, 37500 грн, 20 тыс, 23327 грн, 11 тыс, 7500, купила ортез раненому (около 10 тыс) и оплатила лекарства, все чеки публикую.

Сейчас всем сложно, но мы дома, а наши бойцы – под пулями и обстрелами. Кто чем может! 30,50,100 грн, у кого сколько получается. Надо выкупить дрон и отправить.

Карты для помощи

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