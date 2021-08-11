Репост, очень прошу! На фронте беда, за почти трое суток погибли двое бойцов и еще шесть воинов ранены! Есть ребята в тяжелом состоянии. Каждый день оккупанты обстреливают наши позиции.

Нужна помощь на фронт!

Далее текст на языке оригинала.

В понеділок необхідно викупити квадрокоптер 45 тисяч гривень та дві батареї по 9 тисяч (хоча би одну).

Вчора я оплатила ліки – 8 тис та 3 800. Оплатила назофарінгіальні трубки, надгортаний повітровід – це 6 100 грн. Наразі ще чекаю внутрішньокісткові катетери, голки та тракційну шину – майже на 20 тис. грн...

Я давно не просила допомоги, але ж багато всього відправила на фронт – багато ліків, квадрокоптер за 28 тис, шолом за 8600 тис. Усі звіти є в мене на сторінці.

І зараз прошу допомогти. 20,30,50 грн – хто як може. Бо поки народ насолоджується літніми відпустками – наші воїни віддають життя за країну.

Дякуємо всім, хто підтримує армію!

Картки для допомоги:

5375 4115 0042 7369 та 4441 1114 4700 2464 Монобанк

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