В Киев привезли раненых, двое из бойцов от пуль снайпера, все раненые лежачие. Сегодня привезли еще одного раненого. Ребята совсем молодые, 24-26 лет. Одного встречала мать и когда его несли очень плакала. Это ужас.

На фронте потери, снайперская пуля убила молодого воина, ему было всего 26 лет. Также есть раненые. Встречаем раненых 8 год.

По потребностям. Сегодня купила квадрокоптер "Мавик" и комплект батарей, это 53 тыс грн и час назад пришло сообщение с фронта с просьбой купить еще один дрон Аутел, он стоит 52 тыс.

На фронте активизировались снайперы, 24 августа День Независимости, давайте поможем нашим бойцам. У меня есть 11 тыс, 10,50,100 грн вместе и соберем. Поздравим тех, кто отдает свою жизнь за нас и страну. Не будьте равнодушными, всем плюс в карму за поддержку армии.

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