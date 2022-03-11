На фото переговоров Лукашенко с главой Кремля заметили странную деталь

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В сети опубликовали фотографию со встречи президента Беларуси Александра Лукашенко и главы Кремля Путина. Примечательно, что особое внимание обратили на рукопожатия политиков.

Кроме того, на видео перед встречей сняли только Лукашенко. Фото со встречи опубликовали в Telegram-канале "Пул первого" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что предыдущие встречи Лукашенко и Путин зачастую начинали с объятий и долгих рукопожатий. Однако перед встречей 11 марта появилась лишь одно фото, на котором Лукашенко прижимает руку главы страны-агрессора к своему туловищу.

Видео дня

Напомним, 11 марта стартовали переговоры самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Главной темой разговора стала война в Украине. По завершению переговоров лидеры стран дадут пресс-конференцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко разрешил Путину перевозить российские ракеты для обстрелов украинских городов по беларусской железной дороге. При перевозке смертоносных грузов не соблюдаются никакие правила безопасности.

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