На Донбассе ранен воин ВСУ, террористы атаковали дважды – штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 января, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеских выстрелов был ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-службе штаба ООС. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали необходимая помощь врачей.

Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия.

"О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина обратилась к ОБСЕ из-за раненого на Донбассе воина ВСУ. Защитнику была оказана необходимая медицинская помощь, он находится в стабильном состоянии.