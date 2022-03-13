На Донбассе оккупанты обстреляли жилые дома, храм, кафедральный собор и завод. Фото

На Донбассе оккупанты на протяжении последних суток обстреляли десятки жилых домов, храм и кафедральный собор.

Так, в Луганской области российские преступники снова били по жилым кварталам. В результате обстрелов в Северодонецке, Рубежном и Попасной горели многоквартирные дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Луганской областной ВГА Сергей Гайдай.

"Из-за обстрелов российской армии в Северодонецке сегодня горели десятки жилых квартир, здание профессионального училища. В Рубежном в результате обстрела произошло возгорание гаражей, частных домов, перебит газопровод. В Попасной также горели жилые дома, гаражи и вагон".

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К вечеру враг начал обстреливать город Золотое и село Тошковка. Информации о пострадавших и разрушениях в этих населенных пунктах пока нет.

Также Гайдай рассказал, что оккупанты снова стреляли по храмам. Ночью носители "православных скреп" обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. А утром – российский снаряд прилетел в Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.

"Россияне пошли против Бога... Ублюдки стреляют по прячущимся в святынях людям. Более десяти воронок, обломками снарядов разбито много окон в соборе и административном доме, в котором расположено Епархиальное управление и подсобные помещения. В цокольном помещении собора, где раньше происходили уставные богослужения - выбиты окна. На улице температура воздуха -12, в здании собора, где находятся жители города, пытающиеся укрыться от обстрелов, десятые сутки отсутствует электричество и водоснабжение. Газа нет", - рассказал глава Луганской областной ВГА - и показал последствия разрушений, причиненных культовому сооружению.

В Донецкой области враг также ударил по храму - на этот раз в Волновахе.

Фото разрушенной церкви показал замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Еще один храм попал под удар оккупантов. На юго-западе Донецкой области, в Волновахе, рашистские оккупанты разрушили храм Николая Чудотворца", - написал он.

Били оккупанты и по другим городам Донбасса. В Авдеевке из "Градов" накрыли "Авдеевский коксохимический завод". Разрушены несколько производственных цехов и трубопровод. Город остался без отопления. Информацию о пострадавших проверяют.

В Мариуполе, который за последние сутки пережил более 20 бомбежек, погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, среди них - 2 детей. Трое мариупольцев – двое подростков и сотрудница полиции – получили ранения. Повреждены жилые дома, данные о пострадавших в результате ударов по спальным микрорайонам уточняются.

Обстреливали оккупанты также Марьинку и Славянск. На данный момент известно о повреждении телебашни на горе Карачун и автомобильного моста через реку Северский Донец.

Между Новодружковкой и Рубежным Луганской области захватчики обстреляли гражданский автомобиль, в котором пытались эвакуироваться мать с ребенком. Их с многочисленными осколочными ранениями доставили в больницу в Бахмуте Донецкой области.

Только сегодня органами прокуратуры Донецкой области было возбуждено 8 уголовных производств по фактам гибели мирных жителей и разрушения объектов инфраструктуры. Все – по статье 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

В прокуратуре призывают граждан сообщать о военных преступлениях российских оккупантов в Украине -- присылать информацию и доказательства на специально созданный для этого сайт.