На Донбассе обнаружили тайник с боеприпасами, похищенными из Крыма. Фото

Правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами и огнестрельным оружием в Донецкой области. Они были похищены из Крыма.

Арсенал находился на полуострове на момент оккупации, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Тайник с оружием нашли на территории гаражного кооператива в Авдеевке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Из него было изъято 60 гранат Ф-1, 36 гранат РГД, более 100 мин, 10 ручных противотанковых гранатометов. Правоохранители также обнаружили установку противотанковой управляемой ракеты и почти 14 тысяч патронов разного калибра.

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Боеприпасы изъяли и направили на криминалистическую экспертизу, чтобы установить их происхождение, а также найти лиц, которые незаконно их хранили. Досудебное расследование преступления продолжается Главным управлением Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, СБУ разоблачила банду, которая вербовала украинских моряков. Злоумышленники заставляли их работать на кораблях и доставляли нелегалов из Средней Азии в страны Европейского Союза.