На Днепропетровщине подвели итог года 'Большой стройки': около 100 объектов, 550 км дорог

В Днепропетровской области в 2021 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" удалось построить и реконструировать почти 100 объектов. Среди них: школы, сады, бассейны, стадионы, амбулатории, а также более 550 км дорог.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"2021-й – год развития Днепропетровщины. Работы развернули в разных уголках области – от больших городов до самых отдаленных селений", – рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Реконструкция школ была произведена в Петропавловке, Сурско-Литовском, Днепре и Апостоловом.

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Также в регионе с нуля были построены два садика – в Покрове и Старых Кодаках. Новые детские учреждения выполнены по новым проектам с применением энергоэффективных технологий и соблюдением требований инклюзивности.

В этом году в области были построены также два новых бассейна – в Слобожанском и Никополе.

9 стадионов были реконструированы. Среди них как центральные стадионы населенных пунктов, так и школьные. Одним из главных объектов спортивной инфраструктуры стал модернизированный стадион "Спартак" в Кривом Роге.

"Большая стройка" еще продолжается на стадионах в Новомосковске и на криворожском "Металлурге". Последний реконструируется по стандартам ФИФА и УЕФА. Он сможет принимать матчи высшего дивизиона.

Кроме этого в рамках президентской программы "Здоровая Украина" на Днепропетровщине проходило также обустройство многофункциональных спортивных площадок.

Отдельным пунктом выполнения программы "Большая стройка" стало развитие медицинской инфраструктуры. По этому направлению с нуля было построено 16 сельских амбулаторий, в том числе с жильем для семейного врача. 13 приемных отделений опорных больниц были обновлены, а в Никополе была реконструирована детская больница.

В дорожном строительстве и ремонте 2021 год для Днепропетровской области был отмечен, прежде всего, открытием движения по построенной объездной дороге Днепра, которая стала первой объездной в истории города. Всего в области было отремонтировано 450 км дорог государственного значения и 130 км местного.

В бюджете области на следующий год уже предусмотрено выделение 4 млрд гривен на проекты "Большой стройки".

Напомним, недавно сообщалось, что пропускная способность Южного обхода Днепра, построенного в рамках президентской программы "Большая стройка", составляет около 20 тысяч транспортных средств в сутки.