На Десне моторная лодка оторвала руку мужчине: "скорая" ехала на вызов полчаса. Видео

В Чернигове на Десне моторная лодка без номеров налетела на мужчину, который плавал в реке и оторвала ему правую руку. Происшествие случилось вечером в воскресенье, 18 июля.

Пострадавший 40-летний Виталий Толстоног смог сам выбраться на берег, сообщает "ТСН". Момент ЧП зафиксировала камера наблюдения спасательной станции на другом берегу реки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Мужчина истекал кровью, пока "скорую" на пляже ждали около 30 минут. В больницу его доставили в тяжелом состоянии с переломами и порезанными сосудами. Толстоногу уже провели вторую операцию.

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Отмечается, что пляж, где произошло ЧП, не официальный. Но местные жители много лет купались там. На берегу есть базы отдыха и спасательная станция.

Водитель лодки, который совершил наезд на мужчину, пообщался со свидетелями. Но когда услышал, что сбил человека – сразу уехал. В полиции рассказали, что уже установили личность водителя. Оказалось, что лодка – собственность его родственника. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в курортном поселке Затока на Одесчине произошла трагедия. Мужчина вместе с сыном пошел купаться на море и утонул. Правоохранители всю ночь искали 13-летнего ребенка.