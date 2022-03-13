На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение

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В воскресенье, 13 марта, на временно находящейся под контролем российских оккупантов Чернобыльской АЭС смогли возобновить электроснабжение. Это стало возможным благодаря усилиям специалистов "Укрэнерго", атомщиков и электриков.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram. Теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок снова могут работать в штатном режиме.

"Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе", – говорится в сообщении.

Кроме того, электрики завершили ремонтные работы на линии 330 кВ "Лесная – ЧАЭС" и возобновили электроснабжение города Славутич.

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В то же время в "Энергоатоме" отметили, что только героизма наших энергетиков недостаточно, чтобы обеспечивать ядерную безопасность в условиях российской агрессии. Компания обратилась за помощью к международным партнерам Украины, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ, чтобы они повлияли на РФ и помогли защитить ядерные объекты.

"Сейчас необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", – такую просьбу озвучила украинская сторона.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще вчера ситуация на ЧАЭС оставалась опасной. Отсутствие энергоснабжения могло привести к взрыву, пожару и распространению радиации.

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