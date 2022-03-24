На Черниговщину уже отправилась первая партия продуктов – Фонд Рината Ахметова

4 тыс. продуктовых наборов отправляются в Черниговскую область. Их сформировал и отправил Фонд Рината Ахметова. Это первая партия гуманитарной помощи Черниговщине. Ее передадут представителям облгосадминистрации, а те – распределят среди людей.

В состав наборов входят продукты первой необходимости: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Прежде всего продукты получат пожилые люди и с особыми потребностями.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.