На Черниговщине застрелился мужчина, который отказался работать на оккупантов: его хотели сделать 'мэром'

В Городне Черниговской области застрелился Роман Макась, отказавшийся сотрудничать с оккупантами. Его захватчики хотели поставить "мэром" захваченного города.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Городня. Мэр и община не сдались оккупантам. ФСБшники начали искать, кем заменить мэра, и пришли к городнянцу Роману Макасю. Как им казалось, он должен быть к ним лояльным и согласиться от их имени руководить оккупационной администрацией. Начали на него давить и вчера запустили "слухи", что он согласился сотрудничать. Утром стало известно, что Роман застрелился. Мужчина выбрал смерть, чтобы не работать на оккупантов. Героям слава и вечная память. У орков нет никаких шансов. Победим!" – написал Гончарук.

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В комментариях к сообщению он отметил, что ожидает окончательного подтверждения этой информации.

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