На Черниговщине ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов и захватили вражеские документы. Фото

Алексей Лютиков
Общество
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На Черниговщине ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов и захватили вражеские документы. Фото
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Вооруженные силы Украины уничтожили в Черниговской области очередную колонну российских оккупантов. Также после боя удалось захватить вражеские документы.

В результате боя украинские защитники обезвредили бронетехнику и грузовой транспорт врага. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После того как колонну разбили, сотрудники полиции изъяли документы, в которых содержатся данные о российских оккупантах.

Согласно документам, ВСУ уничтожили 80-й танковый Краснознамённый полк, который входи в состав 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа ВС РФ.

Видео дня
На Черниговщине ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов
Захваченная бронетехника российских оккупантов
Украинские защитники уничтожили оккупантов на Черниговщине
ВСУ обезвредили бронетехнику противника
Захваченный грузовик оккупантов РФ
ВСУ захватили вражеские документы
Список позывных российских оккупантов
В Черниговской области захватили документы врага
ВСУ разбили 80-й танковый Краснознамённый полк
Документы оккупантов изъяли правоохранители
Российские документы были изъяты после боя
Полиция изъяла документы российских оккупантов
Документы врага захвачены
Уничтожена колонна оккупантов на Черниговщине

Напомним, украинские воины уничтожили гаубицу "Мста-С", по которой оккупанты обстреливали украинские населенные пункты в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что защитники Черниговщины нанесли оккупантам сокрушительный удар: уничтожено огромное количество бронетехники, захвачено много пленных. Также украинские воины уничтожили подразделения оккупантов, которые наносили ракетные удары по Чернигову.

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