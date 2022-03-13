На Черниговщине ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов и захватили вражеские документы. Фото

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Вооруженные силы Украины уничтожили в Черниговской области очередную колонну российских оккупантов. Также после боя удалось захватить вражеские документы.

В результате боя украинские защитники обезвредили бронетехнику и грузовой транспорт врага. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После того как колонну разбили, сотрудники полиции изъяли документы, в которых содержатся данные о российских оккупантах.

Согласно документам, ВСУ уничтожили 80-й танковый Краснознамённый полк, который входи в состав 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа ВС РФ.

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Напомним, украинские воины уничтожили гаубицу "Мста-С", по которой оккупанты обстреливали украинские населенные пункты в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что защитники Черниговщины нанесли оккупантам сокрушительный удар: уничтожено огромное количество бронетехники, захвачено много пленных. Также украинские воины уничтожили подразделения оккупантов, которые наносили ракетные удары по Чернигову.

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