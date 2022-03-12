На Черниговщине украинские военные уничтожили вражескую гаубицу. Фото

Украинские воины уничтожили гаубицу "Мста-С", по которой оккупанты обстреливали украинские населенные пункты.

Фото уничтоженной гаубицы показал глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус.

"Рубрика #нашикотики. Черниговщина - край трудовой и партизанской славы", - подписал фотографию он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские воины накануне, 11 марта, в Черниговской области сбили вражеский Су-34. Всего с начала вторжения до 11 марта Россия потеряла в Украине 57 самолетов.

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Также армейцы провели удачное контрнаступление и освободили от оккупантов пять населенных пунктов в области. Люди в уволенных селах рассказывают, что российские захватчики отбирали у пенсионеров еду и деньги.

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