На Черниговщине территориальная оборона уничтожила вражескую технику. Фото

В Черниговской области силы территориальной обороны уничтожили очередную партию вражеской техники. Также часть транспорта удалось захватить в исправном виде.

В одном из уничтоженных грузовиков под тентом оккупанты перевозили боеприпасы. Об этом сообщили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото, которые опубликовал Генштаб, видно уничтоженный российский танк, а также несколько грузовиков. Кроме того, одно транспортное средство бойцы территориальной обороны взяли в качестве трофея.

"Черниговщина. Территориальная оборона Вооруженных Сил Украины продолжает быть российских оккупантов", – сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ранее сообщалось, что Россия потеряла от 8% до 10% всей техники, которую использовала для войны в Украине. Это почти вдвое больше, чем было неделю назад. По информации, которой владеет США, среди потерь Кремля есть танки, артиллерия, самолеты и другое военное имущество.

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