На Черниговщине старик без оружия остановил танк. Видео

В населенном пункте Черниговской области пожилому жителю села удалось остановить танки российских солдат без оружия. Мужчина просто "отрезал" им дорогу молоковозом, а сам вышел навстречу оккупантам.

Соответствующие кадры заснял сосед местного героя и опубликовал на Telegram-канале. Он отметил, что пожилой мужчина не совсем трезв, поэтому его природное мужество в разы умножилось (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Экипаж вражеских танков долгое время находился в недоумении от происходящего. Вопреки легенде о том, что "русский мир" в Украине ждут как освобождения, простые люди готовы рисковать жизнью, становясь под тяжелую бронетехнику, чтобы не пускать "кремлевскую заразу" в свои мирные украинские города.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты уничтожили мемориальный комплекс "Бабий Яр" залповым огнем. Тем самым они доказали, что нацистов надо искать не в соседних государствах, а среди своих сослуживцев.