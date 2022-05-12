На Черниговщине снесут монумент 'Три сестры' в честь 'дружбы' Украины с РФ и Беларусью

В Черниговской области решили демонтировать монумент под названием "Три сестры" в Сеньковке, посвященный "дружбе" Украины с Россией и Беларусью. Местные власти уже готовят документы для снятия его с учета.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной администрации. Решение о подготовке необходимых актов было принято единогласно на заседании совета по вопросам охраны культурного наследия ОГА.

Руководитель обладминистрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале отметил, что процедура по ликвидации "Трех сестрер" начата по его поручению.

"С целью соблюдения всех требований законодательства документы будут направлены в Министерство культуры и информационной политики Украины", – рассказал Чаус.

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По его словам, после снятия монумента с учета "Трех сестер" можно будет снести.

Монумент в Сеньковке ранее считался исторической памяткой. Он был установлен во времена СССР в 1975 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нежине на Черниговщине начали снос памятника советским милиционерам, которые погибли, пытаясь подавить бунт голодных селян. А в самом Чернигове демонтировали памятник Зое Космодемьянской – исполнительнице сталинской тактики "сожженной земли".