На Черниговщине ПВО сбила ракету тактического комплекса ''Точка-У'': ее части упали в селе. Фото

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На Черниговщине ПВО сбила ракету тактического комплекса "Точка-У". Обломки ракеты упали в селе Деснянка.

Появились фото и видео с места падения сбитой ракеты.

К счастью, повреждений и пострадавших нет.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе над Черным морем сбили российский самолет: всего на данный момент российская оккупационная армия потеряла в Украине 45 самолетов.