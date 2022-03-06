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На Черниговщине ПВО сбила ракету тактического комплекса "Точка-У": ее части упали в селе. Фото
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На Черниговщине ПВО сбила ракету тактического комплекса "Точка-У". Обломки ракеты упали в селе Деснянка.
Появились фото и видео с места падения сбитой ракеты.
К счастью, повреждений и пострадавших нет.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе над Черным морем сбили российский самолет: всего на данный момент российская оккупационная армия потеряла в Украине 45 самолетов.