На Черниговщине ПВО сбила ракету тактического комплекса "Точка-У": ее части упали в селе. Фото

Лилия Рагуцкая
Общество
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На Черниговщине ПВО сбила ракету тактического комплекса 'Точка-У': ее части упали в селе. Фото
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На Черниговщине ПВО сбила ракету тактического комплекса "Точка-У". Обломки ракеты упали в селе Деснянка.

Появились фото и видео с места падения сбитой ракеты.

К счастью, повреждений и пострадавших нет.

На Черниговщине ПВО сбила ракету тактического комплекса ''Точка-У'': ее части упали в селе. Фото
На Черниговщине ПВО сбила ракету тактического комплекса ''Точка-У'': ее части упали в селе. Фото
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