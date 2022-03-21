На Черниговщине под вражеский артобстрел попали две пожарные автоцистерны: что происходит в области

Российские оккупанты устроили артобстрел на Черниговщине и повредили две пожарные автоцистерны. Из-за обстрелов врага за минувшие сутки вспыхнули 3 пожара.

Всего на вызовы пожаров, вызванных обстрелами оккупантов, с начала нового этапа войны 24 марта спасатели выезжали 231 раз. Об этом со ссылкой на информацию ГСЧС в Черниговской области сообщил глава Черниговского областного ВА Вячеслав Чаус.

"За последние сутки в области зарегистрировано 7 пожаров, из них 3 — из-за обстрелов российской армией. Всего с начала войны ликвидировано 316 пожаров, из которых 231 возник из-за обстрелов. Спасены 44 человека, из них 10 детей", - отметил Чаус.

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Он также сообщил, что пиротехники ГСЧС в течение суток 9 раз выезжали для обезвреживания российских боеприпасов, которые упали на территорию области и не разорвались. С 24 февраля было обнаружено и обезврежено 98 таких боеприпасов.

"В результате артобстрела повреждены 2 пожарные автоцистерны. Личный состав не пострадал", - добавил Чаус, подводя итоги последних суток.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты устроили террор на Черниговщине. Во временно оккупированных населенных пунктах области они стали похищать людей, в частности представителей местного самоуправления. Известно, что часть из похищенных путинскими преступниками украинцев была вывезена на территорию РФ.

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