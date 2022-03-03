На Черниговщине партизаны захватили еще один танк. Фото

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Партизаны в Черниговской области захватили очередной российский танк. Бронетехника будет раскомплектована, чтобы она не смогла больше угрожать Украине.

Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он показал фото, сделанное территориальной обороной Черниговщины.

Напомним: ранее Вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники кафиров в Липцах под Харьковом. Как видно на опубликованных кадрах, детали бронемашин разбрасывало по радиусу вокруг.

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А в Сумской области руководители госпредприятий и силы территориальной обороны захватили военную технику российских оккупантов голыми руками.

Как сообщал OBOZREVATEL, воздушные силы ВСУ уничтожили еще три самолета, два вертолета, колонны и живую силу российских оккупантов. Удары наша авиация наносила в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.