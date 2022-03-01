На Черниговщине оккупанты танком намеренно переехали авто с людьми. Фото

Оккупанты на Черниговщине умышленно переехали танком автомобиль, в котором ехали трое взрослых и ребенок. Выжить чудом удалось только ребенку, его родители и водитель Audi-6 погибли под гусеницами вражеской бронетехники.

Об очередном преступлении оккупантов OBOZREVATEL рассказал один из местных жителей.

Произошла трагедия в Носовском районе Черниговской области 1 марта.

"Я видел, как Сергей (погибший. - Ред.) ехал со стороны Степных Хуторов в сторону Софиевки. Было где-то около 9 утра. А чуть позже через нашу Коломийцевку и соседнюю Калиновку поперла огромная российская колонна, далеко за 100 единиц техники", - вспоминает мужчина.

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Вскоре после того, как колонна проехала мимо села, в котором живет наш собеседник, его маме позвонили и попросили вызвать "скорую".

Впоследствии местные жители узнали обстоятельства страшной гибели их односельчанина.

"Сергей ехал домой, подобрал супругов и их ребенка, чтобы подвезти. Они уже ехали обратно, на Степные Хутора. Где-то между Калиновкой и Коломийцевкой они встретили российскую колонну. Хотели проскочить. Но танк специально прибавил скорости, они в него врезались - и он их просто переехал!" – рассказывает наш собеседник.

Он показал на карте, где произошла трагедия

По словам мужчины, уцелел только ребенок. Его мама, папа и водитель погибли.

"Россияне после того, что натворили, вытащили из раздавленного авто тело женщины и ребенка. Ребенка увели подальше", - отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты убили 352 украинца за четыре дня, ранены десятки детей.

Утром россияне нанесли ракетные удары по центру Харькова, разрушив здание Харьковской облгосадминистрации и крупнейшую в Европе площадь - площадь Свободы. Первая столица Украины массированно обстреливается уже несколько суток.

Ударили оккупанты и по столице: выпустили два снаряда по телевышке на Дорогожичах. Есть погибшие и раненые.

Бои идут в Киевской, Херсонской, Сумской, во многих других регионах нашего государства. Везде враг получает достойный отпор и несет потери. По состоянию на утро 1 марта погибшими оккупационные войска потеряли не менее 5 710 человек.

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