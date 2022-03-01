На Черниговщине местные жители под гимн остановили проход вражеской техники. Видео

В Черниговской области местные жители остановили проход вражеской техники. При этом смелые украинцы пели гимн нашей страны.

На защиту своей малой родины громада вышла во вторник, 1 марта. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что толпа людей стоит на одной из улиц, и перекрывает дорогу целой колоне техники оккупантов, среди которой были и танки, и БТР, и другая техника. Жители пели гимн и оттесняли оккупантов обратно.

"Мужик, солярку не сжигай – тебе ехать еще далеко!" - обратился один из местных к россиянам.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, российская "мощная" армия оказалась неспособна воевать с вооруженными украинцами. Как последние трусы, россияне умеют воевать только с мирным населением, но и это у них плохо получается, когда речь идет об украинцах. На пятые сутки отчаянного сопротивления Украины у врага началась агония.

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