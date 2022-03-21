На Черниговщине изменили время комендантского часа: что запрещено

В Черниговской области, которая все еще подвергается обстрелам российскими оккупантами, сменили время действия комендантского часа. С понедельника, 21 марта, она будет длиться с 20:00 до 06:00.

Ранее это правило действовало с 18:00 до 06:00. Об изменениях сообщил глава Черниговской военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

Чиновник напомнил, что во время комендантского часа жителям Чернигова и других населенных пунктов области запрещено покидать укрытие или собственное жилье.

"В это время усиливается работа наших военных против ДРГ противника. Не создавайте дополнительных препятствий, а также не подвергайте себя опасности", – подчеркнул Чаус.

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Он добавил, что исключения составляют граждане и работники критической инфраструктуры области. С собой они обязательно должны иметь документы, удостоверяющие личность, или специальный пропуск.

Ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы. Он почти полностью отключен от электричества. При этом оккупанты не позволяют эвакуировать жителей и доставить им необходимую помощь через "зеленые коридоры".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины показали, во что российские войска превратили Чернигов. Там пообещали, что украинцы отомстят оккупантам за все зверства.

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