На Черниговщине для российских оккупантов установили новые знаки: предлагают выбрать 'судьбу'. Фото

В условиях войны с российскими оккупантами на дорогах Украины появляются новые дорожные знаки. К ранее размещенным дорожним знакам от Укравтодора - "Оккупантам движение запрещено", появились новые - в Черниговской области.

Фото новых знаков разместили в паблике "Регионы инфо". На знаках написано обращение к оккупантам.

Знак предписывает вражеским военнослужащим бежать, иначе они встретят свою смерть. На одном из знаком большими буквами написано: "Рашистам п*зд*ц".

На втором указателе стрелками отмечено, что ожидает оккупантов по разным направлениям. Если прямо пойдут российские наёмники — их разъ*бут, если направо — сожгут, если — налево — утопят. Единственный путь, который предлагают оккупантам - бежать назад.

Видео дня

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что мир не должен стоять в стороне от Украины, которая продолжает свою борьбу против российских оккупантов, и обеспечить ее "закрытым небом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что НАТО боится брать на себя ответственность за спорные вещи, которые могут привести к конфронтации с Россией. Также глава государства подчеркнул, что Украина не собирается перед Альянсом на коленях умолять о каких-либо решениях.