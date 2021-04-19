На Буковине завершилась "Большая стройка" еще одного детского сада

В селе Снячев Великокучуровской объединенной территориальной громады после реконструкции, проведенной в рамках президентской программы "Большая стройка", открылся детский садик, в который уже ходят 37 детей.

Как сообщает Черновицкая облгосадминистрация, после реконструкции детский сад стал современной образовательной средой с комфортными условиями как для детей, так и для воспитателей. По данным ОГА, в садике улучшили планировку, обновили вход, расширили комнаты и полностью изменили дизайн внутренних помещений.

Отмечается также, что садик готов принять дополнительно 10 детей за счет проведенного увеличения площади.

"До реконструкции детсад не отвечал потребностям. Обновленное заведение – это то, о чем мечтали и родители, и дети, и воспитатели. Светлые просторные помещения, новый интерьер – все это способствует разностороннему развитию детей дошкольного возраста в соответствии с их способностями, наклонностями и индивидуальными потребностями", – отметила директор детсада Яна Правицка.

Напомним, по данным заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, в 2021 году в Украине должно быть построено и реконструировано множество объектов социальной инфраструктуры, среди которых: 95 школ, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений неотложной медицинской помощи.