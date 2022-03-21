На Буковине простились с украинской военной, погибшей от удара вражеской ракеты: у женщины осталось двое детей. Фото

В селе Сербичаны, что в Черновицкой области, простились с украинской военной Верой Анатий. Она погибла от удара вражеской ракеты в первый день широкомасштабной войны, 24 февраля.

Известно, что у женщины осталось двое детей. Об этом сообщили в Сокирянском городском совете.

"Эта отважная женщина погибла 24 февраля в день вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, выполняя свой военный долг на одном из кораблей, в который попала ракета", - говорится в сообщении.

Анатий вступила в ряды Вооруженных Сил Украины в 2015 году. В следующем году в составе ВСУ женщина выполняла боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции. После этого ей было присвоено звание младшего лейтенанта.

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"Отдали честь мужественной Героине жители Сокирянщины, образовательная семья и община села Сербичаны, первый заместитель городского головы Иван Гангал. Навеки в нашей памяти верная дочь украинской земли Вера Анатий… Вечная память и слава Вере Юрьевне!" - отметили в пресс-службе горсовета.

Напомним, в войне Украины с вражеской армией РФ погибла военнослужащая 19-й ОРБр "Святая Варвара" Александра Бургарт. Защитницы родом из Андрушевской общины Житомирской области было всего 22 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта в Полтаве простились с пятью погибшими военными, защищая Украину от российских оккупантов. В частности, в последний путь жители города провели майора Константина Зебницкого, капитанов Владислава Горбаня, Сергея Бондаренко и Александра Чуйко, 20-летнего солдата Сергея Горожанкина.

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