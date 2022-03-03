На Буковине поймали уклонистов, которые хотели сбежать по Днестру. Фото

В Черновицкой области поймали уклонистов, которые хотели сбежать. Шесть граждан Украины и один Молдовы намеревались переправиться на надувной лодке через реку Днестр.

Их задержали в ночь на 3 марта вблизи границы с Молдовой пограничники Могилев-Подольского отряда. Об этом сообщили Государственной пограничной службе Украины.

Кроме того, пограничники Черновицкого отряда задержали 8 граждан Украины, которые пытались избежать военной службы и незаконно пересечь государственную границу в Молдову. В этом им помогал буковинец по кличке Зурик, которого пограничники также задержали.

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Все нарушители были задержаны в административном порядке по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и переданы представителям Нацполиции. Что касается гражданина Молдовы, то против него открыто уголовное дело по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через ГГУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 24 февраля на территорию Украины из-за границы вернулись 80 тысяч ее граждан. Большинство из них – мужчины.

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