На "Большой стройке" Кременчугского моста завершают важный подготовительный этап

В Кременчуге подрядчик начал обустраивать производственные площадки под строительство нового моста через Днепр. Новое масштабное сооружение будет построено параллельно существующему Крюковскому мосту по Национальной программе восстановления мостов, которая входит в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор. Мост длиной около 3 км, с двумя пилонами и четырьмя полосами движения является одним из мегапроектов программы. Он будет на правом берегу сообщаться с автотрассой Н-08 Днепр — Мариуполь, на левом — с сетью улиц Кременчуга. В этих точках будут построены разноуровневые развязки.

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Сейчас подрядчик завершает геологические изыскания на воде, которые помогут ему определить типы грунтов и корректно спроектировать глубину залегания свай и опор моста. Следующим шагом станут испытания свай, после чего будут получены окончательные данные относительно их несущести.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы в этом году восстановить и построить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.