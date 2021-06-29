На "Большой стройке" Кременчугского моста завершают важный подготовительный этап

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
1 минута
246
В Кременчуге построят новый мост через Днепр

В Кременчуге подрядчик начал обустраивать производственные площадки под строительство нового моста через Днепр. Новое масштабное сооружение будет построено параллельно существующему Крюковскому мосту по Национальной программе восстановления мостов, которая входит в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор. Мост длиной около 3 км, с двумя пилонами и четырьмя полосами движения является одним из мегапроектов программы. Он будет на правом берегу сообщаться с автотрассой Н-08 Днепр — Мариуполь, на левом — с сетью улиц Кременчуга. В этих точках будут построены разноуровневые развязки.

В Кременчуге подрядчик начал обустраивать производственные площадки под строительство нового моста через Днепр
Видео дня

Сейчас подрядчик завершает геологические изыскания на воде, которые помогут ему определить типы грунтов и корректно спроектировать глубину залегания свай и опор моста. Следующим шагом станут испытания свай, после чего будут получены окончательные данные относительно их несущести.

Новая масштабная постройка будет сведена параллельно существующему Крюковском мосту

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал планы в этом году восстановить и построить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Сейчас подрядчик завершает геологические изыскания на воде
УкраинаКременчуг