На антитарифном митинге в Киеве митингующим раздавали деньги

На антитарифном митинге возле Верховной Рады протестующим раздавали деньги. Во время митинга к отдельным людям подходили митингующие, которых проверяли на присутствие в списке и выдававшие деньги.

Об этом Depo.ua сообщил источник в правоохранительных органах. По данным источника, организатором является Иван Росада, который накануне анонсировал этот митинг.

На митинге участники акции протеста спекулировали на теме голодных детей и "хоронили" платежки за ЖКУ в импровизированных "гробах".