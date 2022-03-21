'На Алиэкспрессе заказывали': в сети показали каски 'второй армии мира'. Видео 18+

Украинские военные развеяли миф РФ о "мощности" путинской армии, которая якобы обеспечена всем новейшим. Они показали каску российского солдата, где за чехлом скрывается продырявленная "консервная банка".

В сети предположили, что военные шлемы вооруженные силы страны-агрессора заказывали в интернет-магазине китайских товаров. Видео опубликовал Telegram-канал "Думская" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот мощь российской армии. Вроде бы шлем – тактический, военный, все как надо. Хоп – и консервная банка 10-го года. Вторая армия мира, с*ка", – рассказали защитники, показывая продырявленную каску с дырками.

Видео дня

Они подчеркнули, что российскому оккупанту такой шлем, который должен был защитить его голову от пули или осколка, уже не понадобится.

"Прошита. Ребята встретили, она ему уже не нужна… Вот вы черти", – отметил украинский военный, указывая на захватчиков.

В сети отметили, что это видео кратко продемонстрировало качество российских военных касок. Там подчеркнули, что солдатам РФ их, вероятно, заказывают в популярном интернет-магазине товаров из Китая – AliExpress.

На этом же видео военные показали разбитую колонну захватчиков. Выжившие военные "второй армии мира" просто сбежали с места боя, покидав армейские пайки и боеприпасы.

"Пи**расов здесь нормально разворотили. Все будет Украина", – подчеркнул один из защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали ожидания и реальность того, как должен проходить парад в Москве в 2022 году. Вторгнувшись в Украину, путинская армия надеялась захватить территории за считанные дни, а на самом деле потерпела поражение, потеряв тысячи военных и единиц техники.

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