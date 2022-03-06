'Мы здесь власть': в Мелитополе митингующие сожгли чучело Путина. Фото и видео

В городе Мелитополь Запорожской области, который временно захвачен российскими оккупантами, провели многочисленный митинг в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Участники протеста сожгли чучело президента России Владимира Путина.

Фото и видео опубликовали в Telegram-канале здания "РИА Мелитополь". Происходящее назвали "Масленицей по-мелитопольски" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Жители прошли по городу с флагами Украины и скандировали: "Мы здесь власть!" На плакатах были надписи "Путин, тебе п**да" и "Оккупанты, вон".

Видео дня

Как видно на кадрах, на чучело прикрепили фото Путина со свастикой на лбу. Его сожгли под бурные возгласы митингующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Новой Каховке оккупанты пытались стрельбой разогнать мирный митинг против "русского мира" , однако никто не испугался и не сдвинулся с места.

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