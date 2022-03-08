'Мы здесь не миротворцы, ми людей убили мирных': в сеть попал разговор российского оккупанта с матерью. Видео

Пленный россиянин, захваченный украинскими защитниками, позвонил своей маме в Россию. В разговоре он признался, что россияне на территории Украине не "миротворцы", а оккупанты.

Он также рассказал, что они убили мирных жителей нашей страны. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

"Я живой, все в порядке. Я в плену, мам, в Одессе. Мне грозит тюрьма. Мама, мы тут, короче бл..ь пи….ц, мы тут ни как миротворцы, как нам говорили, мы тут, бл..ь, оккупанты – людей убивали мирных. Мама, такой кошмар просто", - рассказал он.

Напомним, пленный российский оккупант Дмитрий Федин признался, что получил от командования приказ стрелять в мирных жителей. Он также знал, что российские военные ехали в Украину и их целью был захват городов.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российский радист-разведчик, который попал в плен к ВСУ, рассказал что им приказали зайти в Харьков и спасти мирных людей от неких "террористов". Ночью их провел в город и подвел к главному зданию местный проводник.

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