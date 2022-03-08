Мы заказали 50 автобусов для перевозки пленных: глава Николаевской ОГА записал очередное успокаивающее видео для украинцев

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что оккупанты готовятся атаковать областной центр. Чиновник отметил, что для россиян, которых будут брать в плен, заказали 50 автобусов.

В своем видеообращении к украинцам, опубликованном в Telegram-канале ночью 8 марта, Ким отметил, что военнослужащие нашей страны готовы отражать атаки путинской армии (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Он отметил, что в городе закончили все подготовительные работы, чтобы отбивать врага. Завтра, по словам Кима, будет "событие".

"Мы закончили все подготовительные работы, готовимся – ночь подготовительных работ. Один генерал заказал тут 50 автобусов для перевозки пленных. Смешно-не смешно, а готовить нужно. Всем спокойной ночи. Не думаю, что ночью кто-то будет стрелять, они пытаются поспать, готовятся к чему-то завтра. Мы тоже на дозоре. Но завтра будет, как это правильно сформулировать? Завтра будет событие", – сказал глава ОГА.

Видео дня

Ранее Ким заявлял, что оккупанты подступают в Николаеву, их задача – закрепиться на окраинах города.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким за дни войны в Украине стал настоящим народным любимцем. Несмотря на сложную ситуацию из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами, он ежедневно информирует граждан обо всем, что происходит в Николаеве и области.

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