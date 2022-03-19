Мы выстояли. Теперь нам нужно не проср*ть добытое кровью преимущество
"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость. Макиавелли же говорил, что войны избежать невозможно, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника.
Я глубоко убежден, что мы находимся в историческом моменте, когда российский вопрос может быть закрыт для нашей страны окончательно и надолго. При условии, что мы не сдадимся. Те же западные аналитики и политики, которые предупреждали о войне, говорят, что Россия исчерпала свой ресурс и стягивает войска уже откуда удается. И это большой вопрос – хватит ли ей силы на значительные милитарные успехи или, тем более, на их закрепление.
Далее текст на языке оригинала.
Так, можуть і будуть штурмувати Київ. Так, можуть навіть частково його захопити. Так, точно будуть кидати бомби на житлові будинки і створювати гуманітарні кризи. Так, це максимально страшно і хочеться від цього втікти.
Але якщо ми здамося і не дотиснемо – вони просто відійдуть, перегрупуються, відновлять армію, і, врахувавши попередні помилки, повторять війну. Нам з вами щастити не може вічно.
Х**йло казало, що прагне демілітаризації і денацифікації. Я згоден. Поки цього не станеться з Росією – ми будемо жити у вічній екзистенційній невизначеності і без великих шансів на майбутнє.
Демілітаризацію російської армії зараз проводять наші ракетні війська та артилерія. Денацифікацію теж.
Нам пощастило, що ми вистояли в перші дні. Тепер нам треба не проср*ти, здобуту кровʼю, перевагу. Якби не вона - з нами б зараз ніхто вже не домовлявся.
Це важкий час. Але зараз ми можемо остаточно закрити російське питання раз і назавжди. Або просто відтермінувати страшнішу війну до вигоди свого супротивника. Ми вже показали достатньо стійкості. Але в нашій історії ми не довели до кінця два Майдани. Ми надто любимо не доводити до кінця. Але цього разу в нас тупо немає такого права.
Це все що я думаю про мирні перемовини
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