"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость. Макиавелли же говорил, что войны избежать невозможно, ее можно только отсрочить к выгоде своего противника.

Я глубоко убежден, что мы находимся в историческом моменте, когда российский вопрос может быть закрыт для нашей страны окончательно и надолго. При условии, что мы не сдадимся. Те же западные аналитики и политики, которые предупреждали о войне, говорят, что Россия исчерпала свой ресурс и стягивает войска уже откуда удается. И это большой вопрос – хватит ли ей силы на значительные милитарные успехи или, тем более, на их закрепление.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Так, можуть і будуть штурмувати Київ. Так, можуть навіть частково його захопити. Так, точно будуть кидати бомби на житлові будинки і створювати гуманітарні кризи. Так, це максимально страшно і хочеться від цього втікти.

Але якщо ми здамося і не дотиснемо – вони просто відійдуть, перегрупуються, відновлять армію, і, врахувавши попередні помилки, повторять війну. Нам з вами щастити не може вічно.

Х**йло казало, що прагне демілітаризації і денацифікації. Я згоден. Поки цього не станеться з Росією – ми будемо жити у вічній екзистенційній невизначеності і без великих шансів на майбутнє.

Демілітаризацію російської армії зараз проводять наші ракетні війська та артилерія. Денацифікацію теж.

Нам пощастило, що ми вистояли в перші дні. Тепер нам треба не проср*ти, здобуту кровʼю, перевагу. Якби не вона - з нами б зараз ніхто вже не домовлявся.

Це важкий час. Але зараз ми можемо остаточно закрити російське питання раз і назавжди. Або просто відтермінувати страшнішу війну до вигоди свого супротивника. Ми вже показали достатньо стійкості. Але в нашій історії ми не довели до кінця два Майдани. Ми надто любимо не доводити до кінця. Але цього разу в нас тупо немає такого права.

Це все що я думаю про мирні перемовини